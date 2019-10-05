Макгрегор 11 октября предстанет перед судом

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор вскоре предстанет перед ирландским судом, сообщает MMA Fighting.



Заседание состоится 11 октября. Причина – избиение бойцом пожилого мужчины в пабе. За обвинение в нападении может быть назначено наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в размере € 1500 евро.



Видеозапись предполагаемого нападения всплыла через четыре месяца после инцидента. На видео мужчина, напоминающий Макгрегора, нападает на мужчину после того, как тот предлагает ему выпить виски. Звезду UFC быстро вытаскивают из бара те, кто кажется его личной охраной.



Полиция взяла заявление от предполагаемой жертвы, которой, как сообщается, за пятьдесят, после чего была подана жалоба на Макгрегора. В мае Конор был допрошен полицией по данном делу.

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