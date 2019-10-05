Корешков проиграл Ларкину в главном бою Bellator 229

Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229.

Бой в полусредней весовой категории состоялся в Темекуле (Калифорния, США).

Бой продлился все три раунда, в ходе которых оба бойца оказывались в нокдаунах. Корешков уверенно провёл первый раунд, однако во втором раунде был близок к поражению нокаутом, но смог выстоять.

В итоге мнения судей разделились и победу со счётом 29-28, 28-29, 29-28 одержал Ларкин.

Таким образом, Андрей Корешков потерпел 4-е поражение при 22 победах. Лоренс Ларкин в свою очередь одержал 21 победу при 7 поражениях.

Ранее российский боец Александр Токов одержал победу нокаутом над представителем Армении Грачо Дарпиняном.