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Корешков проиграл Ларкину в главном бою Bellator 229

Корешков проиграл Ларкину в главном бою Bellator 229
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229.

Бой в полусредней весовой категории состоялся в Темекуле (Калифорния, США).

Бой продлился все три раунда, в ходе которых оба бойца оказывались в нокдаунах. Корешков уверенно провёл первый раунд, однако во втором раунде был близок к поражению нокаутом, но смог выстоять.

В итоге мнения судей разделились и победу со счётом 29-28, 28-29, 29-28 одержал Ларкин.

Таким образом, Андрей Корешков потерпел 4-е поражение при 22 победах. Лоренс Ларкин в свою очередь одержал 21 победу при 7 поражениях.

Ранее российский боец Александр Токов одержал победу нокаутом над представителем Армении Грачо Дарпиняном.

Токов отправил в нокаут Дарпиняна на турнире Bellator 229
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