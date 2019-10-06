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Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
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04:00 Мск
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Головкин не исключил возможности реванша с украинцем Деревянченко

Головкин не исключил возможности реванша с украинцем Деревянченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин заявил, что готов провести реванш с украинцем Сергеем Деревянченко. Напомним, Головкин одержал победу над Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе.

«После этого нокдауна я немного потерял концентрацию. Бой казался лёгким. Сергею — моё уважение. Я ожидал, что он будет идти вперёд, давить. Согласен, что этот бой заслуживает реванша. Если в этом будут заинтересованы болельщики и промоутеры, я готов. Я боксёр и готов ко всему.

После боя я сказал Сергею: «Эй, это был лучший бой для меня, великолепный опыт. Максимум – ничейный бой. Моё уважение твоей команде". Понимаю, что мне нужно быть более сосредоточенным.

Что должно случиться для боя с Канело? Всё готово. Просто зовите его. Если он скажет да, то вперёд», — сказал Головкин после боя.

Головкин одержал победу единогласным решением судей — 114-113, 115-112, 115-112.

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