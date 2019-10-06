Головкин не исключил возможности реванша с украинцем Деревянченко

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин заявил, что готов провести реванш с украинцем Сергеем Деревянченко. Напомним, Головкин одержал победу над Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе.
«После этого нокдауна я немного потерял концентрацию. Бой казался лёгким. Сергею — моё уважение. Я ожидал, что он будет идти вперёд, давить. Согласен, что этот бой заслуживает реванша. Если в этом будут заинтересованы болельщики и промоутеры, я готов. Я боксёр и готов ко всему.
После боя я сказал Сергею: «Эй, это был лучший бой для меня, великолепный опыт. Максимум – ничейный бой. Моё уважение твоей команде". Понимаю, что мне нужно быть более сосредоточенным.
Что должно случиться для боя с Канело? Всё готово. Просто зовите его. Если он скажет да, то вперёд», — сказал Головкин после боя.
Головкин одержал победу единогласным решением судей — 114-113, 115-112, 115-112.
- 6 октября 2019
-
08:43
-
08:34
-
08:13
-
07:21
-
07:06
-
06:57
-
05:00
-
00:13
- 5 октября 2019
-
22:36
-
21:32
-
19:48
-
18:28
-
17:37
-
17:20
-
16:58
-
16:28
-
16:21
-
15:49
-
15:44
-
14:53
-
14:13
-
12:06
-
10:09
-
09:36
-
09:35
-
06:27
-
06:08
-
04:25
-
02:51
-
02:15
-
00:41
- 4 октября 2019
-
21:49
-
20:33
-
19:23
-
17:26