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Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
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04:00 Мск
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Головкин был простужен перед боем с Деревянченко

Головкин был простужен перед боем с Деревянченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Геннадий Головкин был простужен перед боем за титул IBF в лёгком весе с украинцем Сергеем Деревянченко. По словам промоутера Эдди Хирна, команда казахстанского боксёра до последнего момента скрывала этот факт.

«Эдди Хирн сообщил, что Головкин был болен перед этим боем. Речь идёт о простуде боксёра. Лагерь тщательно скрывал этот факт», — написал журналист FightHub Маркос Виллегас в «твиттере».

Головкин одержал победу над Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден». Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.

Запись боя Геннадий ГоловкинСергей Деревянченко можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по ссылке.

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