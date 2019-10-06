Головкин был простужен перед боем с Деревянченко

Геннадий Головкин был простужен перед боем за титул IBF в лёгком весе с украинцем Сергеем Деревянченко. По словам промоутера Эдди Хирна, команда казахстанского боксёра до последнего момента скрывала этот факт.

«Эдди Хирн сообщил, что Головкин был болен перед этим боем. Речь идёт о простуде боксёра. Лагерь тщательно скрывал этот факт», — написал журналист FightHub Маркос Виллегас в «твиттере».



Головкин одержал победу над Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден». Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.

Запись боя Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по ссылке.