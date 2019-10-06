Адесанья: кто после боя с Уиттакером скажет, что у меня нет нокаутирующей мощи?

Новый чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал поединок против Роберта Уиттакера.

«Уиттакер и его команда делали всё, чего мы ждали. Как я говорил на своём поединке в Нью-Йорке, мы знаем все их планы. План А, В, С. Вплоть до плана Z. Так что это просто невероятно. Этак давно твержу об этом. И кто теперь скажет, что у меня нет нокаутирующей мощи?» – заявил Адесанья после боя.

Адесанья одержал победу над Робертом Уиттакером в главном бою турнира UFC 243. Поединок состоялся в Мельбурне и завершился досрочной победой новозеландца во втором раунде.



За секунду до конца первого раунда Уитталкер оказался в нокдауне, но нашёл в себе силы продолжить бой. Во втором раунде Адесанья дважды жёстко попал, уронил соперника и добил его.



Таким образом, Адесанья стал новым чемпионом UFC в среднем весе. На счету бойца 18 побед и ни одного поражения.