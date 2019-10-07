Ковалёв объяснил, почему бокс лучше смотреть дома, чем вживую

Российский боксёр Сергей Ковалёв рассказал, почему ему больше нравится смотреть поединки по телевизору, а не находясь непосредственно на стадионе.
«Когда находишься в зале, это просто тусовка: можешь встретиться с друзьями, увидеться со знакомыми. Если же хочешь реально посмотреть бой, то лучше у экрана, потому что там повторы, лучше видно.
Иногда вживую и онлайн один и тот же поединок смотрится по-разному. Поэтому я никогда не трачу деньги на билеты. Когда получается решить вопрос или приглашают, есть свободное время, то иду. В противном случае смотрю дома и получаю не меньшее удовольствие, потому что нахожусь в кругу семьи и друзей», — приводит слова Ковалёва Hot Hit New York.
Следующим соперником Ковалёва станет мексиканец Сауль Альварес. Боксёры выйдут на ринг 2 ноября.
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