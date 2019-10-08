Альварес пообещал нокаутировать Головкина в случае третьего боя

Чемпион мира в средней весовой категории мексиканец Сауль Альварес заявил, что нокаутирует представителя Казахстана Геннадия Головкина, если соперники в третий раз встретятся на ринге.

Головкин и Альварес провели два поединка: в сентябре 2017 года была зафиксирована ничья, а год спустя победу одержал мексиканец.

«Меня все хотят победить. Чего Головкин добился после нашего боя? Ничего. Я же иду в другую весовую категорию для боя с тем, кто не возвращается на ринг после поражения.

Головкин уже не является для меня вызовом. У него было 24 раунда, чтобы победить меня. Что произойдёт в третьем бою? Я его снова побью, даже нокаутирую его. Единственный интерес для меня в третьем бое с ним — деньги. Если хотите этот бой — предложите мне определённую сумму. Мне нужны другие вызовы», — цитирует Альвареса BoxingScene.

Следующим соперником Альвареса станет россиянин Сергей Ковалёв. Боксёры сразятся 2 ноября.

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