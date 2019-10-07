Видео: лучшие моменты скандальной победы Головкина
Ранним утром 6 октября мск казахстанский боксёр Геннадий Головкин победил украинца Сергея Деревянченко в поединке за титулы IBF и IBO в средней весовой категории. Судьи единогласно отдали победу Головкину: 114-113, 115-112, 115-112. Предлагаем вашему вниманию видеоролик, посвящённый лучшим моментам боя.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
После боя зрители, недовольные исходом поединка, освистали Головкина. Геннадий признал, что после первого раунда подумал, что бой окажется лёгким, а также не исключил возможности реванша с Деревянченко.
Деревянченко посетовал на сечку, которая так закрывала глаз боксёру, что он ничего не видел, а бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни дал Головкину шуточный совет.
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