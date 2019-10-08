Тренер Сен-Пьера рассказал, чего не хватает Хабибу до статуса лучшего в истории

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, рассказал, как можно определить лучшего бойца лёгкой весовой категории в истории организации. Для этого, по его мнению, нужно провести поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, и тот, кто выиграет его, достоин называться лучшим.
«Бой Тони и Хабиба превзойдёт поединок Веласкеса и Вердума. У меня нет сомнений, что победитель этого боя станет величайшим легковесом в истории.
Посмотрите на достижения Фергюсона и на достижения Хабиба. Я помню, что этот бой срывался четыре раза. Но нас ждут ещё два раза: сейчас и реванш», — сказал Захаби в своём YouTube-канале.
Фергюсон считается одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова.
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Фергюсон провёл в MMA 28 поединков, в которых одержал 25 побед и потерпел три поражения.
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