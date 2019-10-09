Нурмагомедов остался вторым в рейтинге UFC, Адесанья ворвался в топ-10

В UFC опубликовали обновлённую версию сводного рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгком весе, остался вторым. Возглавляет рейтинг, как и прежде, американец Джон Джонс, чемпион UFC в полутяжёлом весе. Замыкает тройку представитель США Генри Сехудо, действующий чемпион организации в двух весовых категориях.

Наибольшего прогресса в рейтинге добился Исраэль Адесанья, представляющий Новую Зеландию. Победа над Робертом Уиттакером в минувшие выходные позволила Адесанье подняться с 14-го места на 8-е. Уиттакер, опустившийся на пять мест, расположился на 14-й строчке.

Сводный рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (топ-15)

1. Джон Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Аманда Нуньес

6. Даниэль Кормье

7. Макс Холлоуэй

8. Исраэль Адесанья

9. Камару Усман

10. Тони Фергюсон

11. Валентина Шевченко

12. Конор Макгрегор

13. Дастин Порье

14. Роберт Уиттакер

15. Тайрон Вудли.