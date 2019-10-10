26 Хабибов родились в Москве в 2019 году

26 мальчиков, родившихся в Москве в 2019 году, получили имя Хабиб, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Не исключается, что родители называют сыновей Хабибами в честь российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе. Также сообщается, что 34 мальчика получили имя Добрыня, а такие необычные варианты, как Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь и Огнеслав, встретились лишь по разу.

Чаще всего мальчиков называли Александрами. Такое имя получили более 2200 детей. Самое популярное женское имя — София (Софья). Так назвали более 2400 девочек.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Хабиб располагается на втором месте.

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