Чемпион мира по боксу попал в тяжёлую аварию на «Феррари»
По информации сразу нескольких источников, в Далласе в тяжёлую аварию попал непобеждённый американский боксёр-профессионал Эррол Спенс, действующий чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF. Сообщается, что Спенс получил серьёзные травмы. Полицейские, прибывшие на место происшествия, сообщили, что боксёра в тяжёлом состоянии доставили в госпиталь. Медики ожидают, что он выживет.
Фотографии аварии опубликовали в «твиттере» Fox4Terry.
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На счету 29-летнего Спенса 26 побед (в том числе 21 нокаутом) в профессиональном боксе. Последний поединок боксёр провёл 28 сентября. Победа над Шоном Портером не только позволила ему защитить пояс IBF, но и принесла пояс WBC.
Спенс победил Портера и объединил титулы IBF и WBC
Спенс может перейти в первый средний вес
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