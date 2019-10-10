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Машина Спенса перевернулась несколько раз. Видео

Машина Спенса перевернулась несколько раз. Видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Сегодня, 10 октября, стало известно, что действующий чемпион мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе Эррол Спенс попал в серьёзную автокатастрофу. Боксёр получил множественные травмы. Полицейские, прибывшие на место происшествия, сообщили, что его в тяжёлом состоянии доставили в госпиталь. Медики ожидают, что он выживет.

Эпизод аварии попал на одну из камер видеонаблюдения. На записи видно, что во время аварии «Феррари», управляемая Спенсом, перевернулась несколько раз.

Видео эпизода можно посмотреть на сайте «Чемпионата».

На счету 29-летнего Спенса 26 побед (в том числе 21 нокаутом) в профессиональном боксе. Последний поединок боксёр провёл 28 сентября. Победа над Шоном Портером не только позволила ему защитить пояс IBF, но и принесла пояс WBC.

Чемпион мира по боксу попал в тяжёлую аварию на «Феррари»
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