Ф. Емельяненко закончит карьеру боем в Москве

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко планирует завершить карьеру после поединка в Москве. Однако дата заключительного поединка Емельяненко пока неизвестна, сообщили в Bellator.

«Планируется, что заключительный бой в карьере Федор проведёт в Москве. Дата данного поединка пока неизвестна», — приводит слова представителя Bellator ТАСС.

Ранее стало известно, что до конца карьеры 43-летний Емельяненко проведёт ещё три боя. Ближайший поединок ожидает его 29 декабря в Японии, где его соперником станет 41-летний американский боец Куинтон Джексон. Фёдор пообещал порадовать зрителей красивым боем.

Всего на счету Емельяненко 38 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой был признан несостоявшимся.



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