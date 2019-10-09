Ф. Емельяненко признал, что подумывает завершить карьеру

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, что чувствует себя хорошо, но признал, что его уже посещают мысли об уходе из спорта. Следующим соперником 43-летнего Емельяненко станет 41-летний американец Куинтон Джексон, бой с которым официально подтвердили сегодня, 9 октября.
«Да, я думаю уже об уходе, у меня же уже возраст, скажем так. Я чувствую себя хорошо, слава богу, но понимаю, сколько мне лет уже. И пора уходить.
Мы пообщались со Скоттом Кокером (президентом Bellator. — Прим. «Чемпионата»), что пора бы уже сделать это турне, которое завершит мою карьеру. Но всё будет видно со временем», — сказал Емельяненко на пресс-конференции Bellator.
Бой с Джексоном, запланированный на 29 декабря, станет последним поединком Емельяненко в Японии. После этого он, по словам президента Bellator Скотта Кокера, проведёт ещё два поединка, после чего завершит карьеру.
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