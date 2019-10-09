Ф. Емельяненко и Джексон провели дуэль взглядов

Сегодня, 9 октября, в Bellator официально подтвердили, что российский боец Фёдор Емельяненко и американец Куинтон Джексон выйдут в октагон в Токио 29 декабря. Емельяненко и Джексон провели дуэль взглядов на пресс-конференции, посвящённой поединку. Видео дуэли опубликовали в официальном «твиттере» Bellator.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «Твиттере».
Также на пресс-конференции Емельяненко пообещал порадовать зрителей красивым боем, а Джексон признал, что всегда брал пример с Фёдора, и назвал его своим любимым бойцом.
На счету 43-летнего Емельяненко 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок признан несостоявшимся. 41-летний Джексон провёл 51 бой в MMA: на счету бойца 38 побед и 13 поражений.
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