Семилетняя девочка победила Сигала в армрестлинге

11 октября в Москву прибыл известный американский актёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал, который захотел принять участие в международном фестивале айкидо.

Пресс-конференцию с участием Сигала посетила необычная гостья: семилетняя Ксения Лукина является рекордсменкой мира по подтягиванию.

Девочка не только продемонстрировала силу на перекладине, но и сразилась с актёром в армрестлинге. Импровизированный поединок продлился 10 секунд и, к удивлению собравшихся, завершился победой девочки, которая сумела усыпить бдительность оппонента, а затем прижать его руку к столу.

«Русские женщины», — прокомментировал Сигал.

Видео поединка опубликовали в «твиттере» телеканала «360».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».