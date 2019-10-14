Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Семилетняя девочка победила Сигала в армрестлинге

Семилетняя девочка победила Сигала в армрестлинге
Семилетняя девочка победила Сигала в армрестлинге
Бокс/ММА 0

11 октября в Москву прибыл известный американский актёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал, который захотел принять участие в международном фестивале айкидо.

Пресс-конференцию с участием Сигала посетила необычная гостья: семилетняя Ксения Лукина является рекордсменкой мира по подтягиванию.

Девочка не только продемонстрировала силу на перекладине, но и сразилась с актёром в армрестлинге. Импровизированный поединок продлился 10 секунд и, к удивлению собравшихся, завершился победой девочки, которая сумела усыпить бдительность оппонента, а затем прижать его руку к столу.

«Русские женщины», — прокомментировал Сигал.

Видео поединка опубликовали в «твиттере» телеканала «360».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Появилось видео совместной тренировки А. Емельяненко и Стивена Сигала
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019