Семилетняя девочка победила Сигала в армрестлинге
11 октября в Москву прибыл известный американский актёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал, который захотел принять участие в международном фестивале айкидо.
Пресс-конференцию с участием Сигала посетила необычная гостья: семилетняя Ксения Лукина является рекордсменкой мира по подтягиванию.
Девочка не только продемонстрировала силу на перекладине, но и сразилась с актёром в армрестлинге. Импровизированный поединок продлился 10 секунд и, к удивлению собравшихся, завершился победой девочки, которая сумела усыпить бдительность оппонента, а затем прижать его руку к столу.
«Русские женщины», — прокомментировал Сигал.
Видео поединка опубликовали в «твиттере» телеканала «360».
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Появилось видео совместной тренировки А. Емельяненко и Стивена Сигала
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