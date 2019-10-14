В Подмосковье чемпионке мира по боксу нанесли серьёзные побои

Призёрку Олимпийских игр и многократную чемпионку мира по боксу Софью Очигаву избил сосед, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент случился 1 октября. На Очигаву на лестничной клетке напал её сосед с ножом. Он избил её и угрожал убийством. Усмирить мужчину смогли только приехавшие полицейские.

«На почве чего возник конфликт, пока устанавливается. Чем нападавший нанёс потерпевшей телесные повреждения, пока неизвестно, травмы были классифицированы как лёгкий вред здоровью. Нападавший угрожал ей предметом, похожим на нож», — сообщил изданию источник.

Полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и за угрозу убийством. С нападавшего взята подписка о невыезде.

32-летняя Очигава — серебряный призёр Олимпиады по боксу в категории до 60 кг, двукратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы.