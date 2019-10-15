Появилось видео, как Хабиб плывёт против течения в холодной воде

В «Инстаграме» появилось видео, как Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, тренируется в холодной воде, причём плывёт против течения.

«Всем течениям назло! Усердная работа и самоотверженность в исполнении чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Сегодня было очень холодно, но ему без разницы. Вода была очень холодная. Я попробовал её ногой и чуть было не отморозил задницу. Тони (Фергюсон. — Прим. «Чемпионата»), у тебя неприятности!» — сказано в сообщении пользователя kingfarruh, выложившего видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Американский боец Тони Фергюсон считается одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова. Последний бой Хабиб провёл 7 сентября, когда победил американца Дастина Порье, защитив чемпионство UFC в лёгком весе.