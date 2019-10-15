Кокляев опроверг слухи об отмене боя с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев опроверг предположения об отмене поединка с Александром Емельяненко. Ранее Кокляев рассказал, что заболел, в связи с чем ему пришлось лечь под капельницу.
«На каком-то портале вышла информация, что Кокляев лежит в больнице и бой под угрозой. Сообщаю вам: со мной всё хорошо, я всего лишь схватил небольшую простуду», — обратился спортсмен к болельщикам в своём «инстаграме».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.
Кокляев и Емельяненко подписали контракт на поединок по правилам бокса. Бой пройдёт 29 ноября на «ВТБ Арене». Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.
Ранее стали известны гонорары, которые Кокляев и Емельяненко получат за поединок, прогноз на исход которого дал Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории.
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