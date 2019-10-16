Бетербиев и Гвоздик отказались говорить о российско-украинских отношениях

Ранним утром 19 октября мск в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоится объединительный поединок в полутяжёлом весе. Чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев встретится с обладателем титула по версии WBC Александром Гвоздиком. В преддверии противостояния бойцы отказались отвечать на вопрос о российско-украинских отношениях, не желая превращать спортивное мероприятие в площадку для политических дискуссий.

«Любая война — это плохо для людей. Но я не хочу об этом говорить. Это очень далеко от Канады, где я и проживаю», — приводит слова Бетербиева Fightnews.

«Я просто спортсмен и мне не хочется проводить какие-либо параллели. Я живу в Калифорнии, а Артур проживает в Монреале. Я ничего об этом не знаю», — сказал Гвоздик.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Гвоздик.