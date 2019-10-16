Бетербиев и Гвоздик отказались говорить о российско-украинских отношениях

Ранним утром 19 октября мск в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоится объединительный поединок в полутяжёлом весе. Чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев встретится с обладателем титула по версии WBC Александром Гвоздиком. В преддверии противостояния бойцы отказались отвечать на вопрос о российско-украинских отношениях, не желая превращать спортивное мероприятие в площадку для политических дискуссий.
«Любая война — это плохо для людей. Но я не хочу об этом говорить. Это очень далеко от Канады, где я и проживаю», — приводит слова Бетербиева Fightnews.
«Я просто спортсмен и мне не хочется проводить какие-либо параллели. Я живу в Калифорнии, а Артур проживает в Монреале. Я ничего об этом не знаю», — сказал Гвоздик.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Гвоздик.
- 16 октября 2019
-
00:46
- 15 октября 2019
-
23:58
-
22:36
-
21:46
-
20:48
-
19:25
-
18:20
-
17:39
-
16:16
-
15:26
-
14:23
-
13:15
-
12:14
-
11:43
-
10:18
-
09:15
- 14 октября 2019
-
23:53
-
21:04
-
19:58
-
18:59
-
17:46
-
15:52
-
15:02
-
14:26
-
14:10
-
13:34
-
12:48
-
11:53
-
11:07
-
10:26
-
09:27
-
05:18
-
00:49
-
00:00
- 13 октября 2019
-
22:52