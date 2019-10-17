Напарник Фергюсона объяснил, почему Хабибу придётся тяжело в бою с Тони

Американский боец смешанных единоборств Джереми Стивенс, один из спарринг-партнёров Тони Фергюсона, рассказал, почему Хабибу Нурмагомедову пришлось бы непросто в поединке с его товарищем. Фергюсон считается одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова.
«У Хабиба нет стойки, чтобы ввязаться в драку с Тони. Считаю, в бою с Фергюсоном ему не удастся сделать то, что он проделал с Конором (Макгрегором. — Прим. «Чемпионата»). Тони очень лёгок в движении, это совсем иной боец.
Надеюсь, Тони скоро вернётся в октагон. Жду, когда переговоры по его бою с Хабибом завершатся. Я боролся с Тони и могу сказать, что он один из самых сильных бойцов в этом аспекте. Он в состоянии продемонстрировать необычные приёмы», — сказал Стивенс в интервью YouTube-каналу Хелен Йи.
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