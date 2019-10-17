Источник: Хабиб не дождался своей пресс-конференции из-за визита в Кремль

Сегодня, 17 октября, в Москве должна была состояться пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Начало пресс-конференции было запланировано на 11:00 мск. Однако мероприятие задержали почти на час, и Нурмагомедов покинул здание.

По информации источника, начало пресс-конференции задержали из-за отсутствия Тагира Уланбекова, одноклубника Нурмагомедова. Самому же Хабибу пришлось уехать, поскольку, по слухам, на 12:00 мск у него была назначена встреча в Кремле.

«Зная плотный график Хабиба, сейчас, насколько известно, он должен быть в Кремле», — передаёт слова ведущего пресс-конференции Александра Загорского корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.