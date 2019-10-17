Канело рассказал, при каком условии готов выступить в UFC

Чемпион мира в среднем весе мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес рассказал, что готов провести бой в UFC. По его словам, вопрос лишь в гонораре, который ему выплатят за выступление в промоушене.
«Для меня это не проблема. Но я бы сделал это только за хорошие деньги. Бойцы смешанных единоборств не представляют проблем или риска. Это можно сравнить с поединком против уличного бойца», — приводит слова Канело Boxing Scene.
В начале года экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли выразил желание провести бой с Канело по боксёрским правилам.
Канело 2 ноября в Лас-Вегасе проведёт поединок с российским боксёром Сергеем Ковалёвым. На счету 29-летнего мексиканца 52 победы (35 из них — нокаутом), две ничьи и одно поражение. В ростере Ковалёва 34 победы (29 из них — нокаутом), одна ничья и три поражения.
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