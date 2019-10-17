Бетербиев: мы с Гвоздиком изменились со времён выступления в любителях

Чемпион IBF в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев рассказал о предстоящем бое с обладателем пояса WBC украинцем Александром Гвоздиком и вспомнил их поединок на любительском уровне.
«Мне доводилось побеждать Гвоздика в любителях. Изменился ли он как боец? Думаю, да. И я изменился. Всё меняется. Посмотрите на его лицо. Оно теперь другое. Слышал, как он сказал, что я сломал ему нос. Я точно не знаю. Это он сказал.
Я ездил в Россию не только на отдых, но активно тренировался. Занимался на высокогорье. Я там бывал, когда был боксёром-любителем. У меня там был хороший лагерь.
Но не хочу говорить о прошлом. Верю, что в будущем у меня всё будет отлично. Очень тяжело готовиться к бою, когда параллельно у тебя идёт разбирательство в суде. Это трудно, но я сделал это. Теперь я сконцентрирован на все 100% на бое и своей карьере», — приводит слова Бетербиева Frontproofmedia.
Бой Артур Бетербиев — Александр Гвоздик пройдёт ранним утром 19 октября мск в Филадельфии.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Гвоздик.
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