Уайлдер дал прогноз на бой Руис — Джошуа

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер спрогнозировал исход матча-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа, которые сразятся в Саудовской Аравии 7 декабря. По мнению Уайлдера, Руис снова победит Джошуа.

В июне 2019 года Руис неожиданно одержал верх в поединке с Джошуа и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.

«Считаю, Руис снова победит. Он сохранил необходимые мотивацию и уверенность с первого боя. Не думаю, что он расслабится, придя к успеху. Наоборот, всё только начинается, когда становишься чемпионом.

Марвин Хаглер (знаменитый боксёр 80-х годов. — Прим. «Чемпионата») сказал как-то: если ты встаёшь с кровати не в шёлковой пижаме, но с мыслью о победе, это невероятно помогает», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Уайлдер объяснил, почему ему интереснее подраться с Руисом, чем с Джошуа