Стал известен следующий соперник российского боксёра Бетербиева

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проведёт следующий бой с китайцем Мэн Фаньлуном. Об этом сообщил промоутер россиянина Боб Арум.

«В следующем поединке Артур проведёт защиту титула IBF против первого номера рейтинга Мэн Фаньлуна. Это будет в 2020 году. Думаю, мы попробуем организовать такой бой в Китае», — приводит слова Арума ТАСС.



Ранее Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Решающим стал 10-й раунд. Бетербиев трижды отправил Гвоздика в нокдаун. После чего судья остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Для Бетербиева это 15-я победа в 15 поединках. Украинец Гвоздик потерпел первое поражение в карьере.



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