Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис заявил, что готов провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
«Усик – отличный боец. Он является претендентом на титул WBO, я предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа (в реванше. — Прим. «Чемпионата»). Он не сильно впечатлил меня в поединке с Уизерспуном. Тем не менее Александр – прекрасный боксёр», – сказал Руис в эфире Fino Boxing.
13 октября Усик успешно дебютировал в супертяжёлом весе, нокаутировав Чезза Уизерспуна. Позже он признался, что в следующем поединке хотел бы встретиться с победителем боя Энди Руис — Энтони Джошуа. Победитель того поединка будет обладать титулами по версиям WBA Super, WBO и IBF.
Руис: Джошуа перед реваншем испытывает больше давления
Усик дал задание промоутеру организовать титульный бой в тяжёлом весе
- 20 октября 2019
-
20:05
-
19:02
-
18:18
-
17:31
-
16:59
-
15:59
-
14:56
-
13:24
-
12:56
-
11:37
-
10:15
-
09:05
-
00:37
-
00:14
- 19 октября 2019
-
23:41
-
22:59
-
22:49
-
21:50
-
21:13
-
20:43
-
20:09
-
19:45
-
19:38
-
18:45
-
17:41
-
17:16
-
17:02
-
16:34
-
15:13
-
14:23
-
13:40
-
12:14
-
11:19
-
10:03
-
09:56
Партнерский контент