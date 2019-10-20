Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис заявил, что готов провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Усик – отличный боец. Он является претендентом на титул WBO, я предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа (в реванше. — Прим. «Чемпионата»). Он не сильно впечатлил меня в поединке с Уизерспуном. Тем не менее Александр – прекрасный боксёр», – сказал Руис в эфире Fino Boxing.

13 октября Усик успешно дебютировал в супертяжёлом весе, нокаутировав Чезза Уизерспуна. Позже он признался, что в следующем поединке хотел бы встретиться с победителем боя Энди Руис — Энтони Джошуа. Победитель того поединка будет обладать титулами по версиям WBA Super, WBO и IBF.

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