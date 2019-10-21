Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым

Украинский боксёр Александр Гвоздик выписан из больницы, куда был доставлен после поединка с россиянином Артуром Бетербиевым.
Тедди Атлас, тренер Александра Гвоздика, ранее сообщил, что боксёра оставили в больнице ещё на день, чтобы провести дополнительное обследование, так как врачи увидели что-то на снимке.
«Сейчас всё в порядке. Никакого внутримозгового кровоизлияния или чего-то подобного не выявлено, только незначительное сотрясение мозга от ударов в затылок. Но нам нужно было в этом убедиться», — приводит слова Атласа ESPN.
Бетербиев одержал победу над Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Решающим стал десятый раунд. Артур трижды отправил Гвоздика в нокдаун. После чего судья остановил бой и зафиксировал технический нокаут.
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