Магомедшарипов не хотел переносить бой с Каттаром, но тренеры запретили драться

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, рассказал о ситуации вокруг поединка с Келвином Каттаром. Магомедшарипов и Каттар должны были сразиться 19 октября в Бостоне, но из-за болезни россиянина поединок перенесли на 9 ноября в Москву.
«Уже в самолёте Москва — Нью-Йорк, перед заключительным этапом подготовки, почувствовал себя очень плохо. Скорее всего, занёс себе какую-то инфекцию. Я-то сам хотел выйти на бой, но тренеры решили, что лучше согласиться на перенос.
Проблема в том, что мне прописали антибиотики. Пока их принимаешь, тренироваться нельзя. Да вы и сами понимаете: после антибиотиков наступает серьёзная слабость.
Мы попросили переноса. Ничего конкретного не имели в виду. Но я очень рад, что так получилось. Я уже говорил, что очень хочу в Москве подраться. Здесь огромная поддержка», — цитирует Магомедшарипова «Лента.ру».
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