Тренер Альвареса рассказал о плане Канело на бой с Ковалёвым

Эдди Рейносо, тренер чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии трёх организаций мексиканца Сауля Альвареса, рассказал, как его подопечный собирается действовать в поединке с россиянином Сергеем Ковалёвым. Альварес и Ковалёв, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, сразятся 2 ноября в Лас-Вегасе.
«Конечно, работа по корпусу Ковалёва – важная часть нашей стратегии, и мы делаем большой акцент на этом. Сауль будет обрабатывать его корпус комбинациями.
То же самое относится и к работе в защите, ведь у Ковалёва сильный удар. Мы будем заставлять его промахиваться, поджимать к канатам и там добавлять удары по корпусу», — приводит слова Рейносо boxingnews24.
На счету Альвареса 55 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 52 победы и потерпел одно поражение, а ещё два боя завершились вничью. У Ковалёва 34 победы, 3 поражения и одна ничья.
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