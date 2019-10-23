Легендарного боксёра де ла Хойю обвинили в изнасиловании

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя обвиняется в сексуальном насилии, сообщает ESPN.
По данным источника, иск к спортсмену был подан в суд Калифорнии в начале октября. Девушка, имя которой не раскрывается, утверждает, что в 2017 году де ла Хойя состоял с ней в любовных отношениях. На тот момент 29-летняя пострадавшая заявила, что в ноябре того года она отказалась вступить в сексуальную связь с ним, однако боксёр силой заставил её совершить акт.
В документах говорится, что девушка испытывала боль и кричала, в ответ на это де ла Хойя смеялся. Ей удалось вырваться и сбежать из дома. Позднее она обратилась к врачам, ей поставили диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство». Согласно бумагам, потерпевшая всё ещё находится в депрессии. Представитель боксёра все обвинения отверг.
На счету де ла Хойи 45 боёв на профессиональном ринге, в которых он одержал 39 побед (30 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Последний бой боксёр провёл в 2008 году, после чего завершил карьеру. Сейчас он является главой промоутерской компании Golden Boy.
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