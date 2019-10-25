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Президент UFC отказался официально подтвердить возвращение Макгрегора

Президент UFC отказался официально подтвердить возвращение Макгрегора
Бокс/ММА / ММА 0

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал заявление ирландского бойца Конора Макгрегора, которое тот сделал на пресс-конференции в Москве. Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, объявил, что вернётся в октагон 18 января 2020 года, хотя не сказал, кто станет его соперником.

«Да, мы нацеливаемся на эту дату в смысле возвращения Конора. Но мы даже ещё не приблизились к тому, чтобы подписать какое-то соглашение», — цитирует Уайта журналист Бретт Окамото в своём «твиттере».

Последним соперником Макгрегора был российский боец Хабиб Нурмагомедов, который победил ирландца в октябре 2018 года, применив болевой приём, и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе.

На счету Макгрегора 21 победа и 4 поражения в MMA.

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