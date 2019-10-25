«Ирландский баран». Менеджер Нурмагомедова оскорбил Макгрегора

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, нелестно отозвался об ирландском бойце Коноре Макгрегоре. На пресс-конференции в Москве Макгрегор позволил себе выпады в адрес Нурмагомедова и Дагестана.

«Ассаламу алайкум. В течение многих лет я работаю с дагестанским народом, единственное, что я могу сказать насчёт этого народа, — это честь и благородие, никогда за эти годы я не встречал ни одной плохой персоны.

Какой-то ирландский баран не имеет права высказываться так низко про этот легендарный народ. Я от всей души люблю всех своих дагестанских братьев и сестёр!» — написал Абдель-Азиз в своём «инстаграме».

Дагестанцы, узнав о словах Макгрегора, пожелали с ним разобраться.

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