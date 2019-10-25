Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Побеждал он меня… Разве что во сне». Бетербиев — о Ковалёве

«Побеждал он меня… Разве что во сне». Бетербиев — о Ковалёве
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC, рассказал об отношении к резким высказываниям в его адрес со стороны Сергея Ковалёва, обладателя пояса WBO.

«Это меня никак не задевает. Я к нему отношусь как к потенциальному сопернику. Не более того. Если получится встретиться на ринге, то в один день разберёмся между собой. А так, думаю, нечего мне реагировать на него», — цитируют Бетербиева «Известия».

Ковалёв утверждал, что всегда побеждал Бетербиева в спаррингах в прежние годы.

«Пусть говорит… Побеждал он… Во сне он побеждал разве что», — заметил Бетербиев.

На счету Бетербиева 15 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед.

Бетербиев: советы Хабиба мне не нужны
Бетербиев прокомментировал ошибку с флагом Канады вместо России в титрах
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019