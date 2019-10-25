«Побеждал он меня… Разве что во сне». Бетербиев — о Ковалёве

Российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC, рассказал об отношении к резким высказываниям в его адрес со стороны Сергея Ковалёва, обладателя пояса WBO.

«Это меня никак не задевает. Я к нему отношусь как к потенциальному сопернику. Не более того. Если получится встретиться на ринге, то в один день разберёмся между собой. А так, думаю, нечего мне реагировать на него», — цитируют Бетербиева «Известия».

Ковалёв утверждал, что всегда побеждал Бетербиева в спаррингах в прежние годы.

«Пусть говорит… Побеждал он… Во сне он побеждал разве что», — заметил Бетербиев.

На счету Бетербиева 15 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед.

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