Тактаров посоветовал Хабибу дать реванш Макгрегору в Ирландии

Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров посоветовал действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову провести матч-реванш с ирландцем Конором Макгрегором в Дублине.

Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года. На пресс-конференции в Москве на минувшей неделе ирландец позволил себе резкие выпады в адрес дагестанцев и лично Хабиба.

«Я бы дал матч-реванш в Дублине, в Ирландии. Как когда-то дал матч-реванш в Бразилии, в Сан-Паулу, где людей убивали вечером на улице. Но это я. Я никогда ничего и никого не боялся, а наоборот, искал опасность. У меня такая генетика.

У прабабушки (Коноплёва) муж и все три сына погибли на войне. Дед мальчишкой 13 лет делал снаряды для Катюш в холодном цеху и поднимал дух у своих друзей, пацанов, что падали от голода. Отца за то, что заступился за сестру товарища и послал в тяжёлый нокаут 6 подонков из элиты, посадили. Там 50 блатных шакалов с камнями пытались сломать, но не смогли.

У меня хорошая генетика. Моя генетика мне досталась от смелых и честных людей. Поэтому я понимаю и принимаю, если вижу, что кто-то струсил, — не у всех такие гены», — написал Тактаров в своём «инстаграме».

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