В команде Ковалёва признали, что нацеливаются на бой с Бетербиевым
Российский боксёр Сергей Ковалёв, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, может провести поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым в случае победы над мексиканцем Саулем Альваресом. Бетербиев является обладателем поясов WBC и IBF.
«Ковалёв сосредоточен на бое с Альваресом. Бой Сергея и Бетербиева рассматривается в потенциале», — цитирует представителя команды Ковалёва ТАСС.
Ковалёв и Альварес выйдут на ринг в Лас-Вегасе 2 ноября.
36-летний Ковалёв провёл 38 поединков в профессиональном боксе, в которых одержал 34 победы (в том числе 29 нокаутом) и потерпел три поражения, а ещё один бой завершился вничью. На счету 34-летнего Бетербиева 15 побед (все нокаутом) в 15 поединках.
«Побеждал он меня… Разве что во сне». Бетербиев — о Ковалёве
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