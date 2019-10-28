Фаны Хабиба раскритиковали Тактарова. Теперь он готов возглавить фан-клуб Конора
Поклонники Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, обрушились с критикой на бывшего бойца Олега Тактарова. Тактаров написал в «Инстаграме», что на месте Нурмагомедова согласился бы на реванш с Конором Макгрегором на его родине в Ирландии, и болельщики Хабиба усмотрели в этом намёк на то, что их любимец не согласится так поступить.
«Столько идиотов! Был равнодушен. После таких комментариев готов возглавить клуб любителей Конора у нас в стране», — написал Тактаров в комментариях к посту в своём «инстаграме».
Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года. На пресс-конференции в Москве на минувшей неделе ирландец позволил себе резкие выпады в адрес дагестанцев и лично Хабиба.
Тактаров посоветовал Хабибу дать реванш Макгрегору в Ирландии
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