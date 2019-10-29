Экс-тренер Ковалёва: Сергей никогда не хотел учиться работе в ближнем бою

Дерик Сантос Росарио, работающий в тренерском штабе экс-наставника Сергея Ковалёва Джона Дэвида Джексона, сообщил, что в годы сотрудничества с россиянином он заметил, что тот никогда не хотел учиться работе на ближней дистанции.

«У Ковалёва по-прежнему есть жёсткий удар, у него всегда была мощь. Но скорость Канело, его способность работать комбинациями по корпусу и хорошая работа на ногах создаст Сергею много проблем. Если Сауль сможет пробивать по корпусу, то он победит Ковалёва именно таким образом.

Сергей очень опасен на дальней и средней дистанциях. Но правда в том, что Ковалёв никогда не хотел учиться работе в ближнем бою, инфайтинге. Возможно, его тренер сейчас работает над этим, но Ковалёв никогда не хотел познать эту часть бокса. Сколько бы я ни говорил ему об этом аспекте, он отвечал, что это не его стиль», — приводит слова Росарио BoxingScene.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес. Поединок пройдёт 2 ноября в Лас-Вегасе.