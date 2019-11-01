Сауль Альварес не исключил, что в будущем перейдёт в первый тяжёлый вес
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Franchise в среднем весе Сауль Альварес признался, что в будущем не исключает дальнейшего движения вверх по весовым категориям.
«Первый тяжёлый вес? Конечно, это звучит как сумасшествие, но никогда нельзя знать наверняка. Как бы то ни было, в настоящий момент моя единственная мотивация — бой с Ковалёвым. Кроме этого, для меня сейчас нет ничего. После я рассмотрю, какая у меня мотивация боксировать во втором среднем, среднем или полутяжёлом весе», — приводит слова мексиканского боксёра BoxingScene.
Канело завоёвывал титулы в трёх весовых категориях, в случае победы в поединке с Ковалёвым он выиграет пояс уже в четвёртом дивизионе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Ковалёв — Альварес.
- 1 ноября 2019
-
17:34
-
17:12
-
16:08
-
15:10
-
14:16
-
13:41
-
12:51
-
11:36
-
11:17
-
11:00
-
10:32
-
10:02
-
09:17
-
08:11
-
00:59
-
00:47
-
00:41
- 31 октября 2019
-
23:37
-
22:39
-
22:14
-
19:47
-
18:31
-
17:30
-
16:00
-
14:56
-
14:36
-
14:28
-
13:58
-
13:35
-
12:54
-
12:03
-
11:31
-
10:30
-
10:01
-
09:26
Партнерский контент