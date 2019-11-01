Диаз и Масвидаль прошли взвешивание перед турниром UFC 244

В ночь со 2 на 3 ноября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244. Его главным событием станет встреча бойцов полусреднего веса — Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза. В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нейт оказался немного тяжелее соперника, потянув на 77,2 кг, вес Масвидаля составил 76,9 кг.

UFC 244. Взвешивание

Основной кард

Нейт Диаз (170,4 фунта) — Хорхе Масвидаль (169,6 фунта)

Келвин Гастелум — Даррен Тилл (186)

Стивен Томпсон (170,4) — Висенте Луке (170,2)

Деррик Льюис (265) — Благой Иванов (257,4)

Кевин Ли (155,6) — Грегор Гиллеспи (155,4).

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Диаз — Масвидаль.