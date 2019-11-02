Эрик Моралес: Канело дерётся с известными соперниками, когда они уже стары

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный мексиканец Эрик Моралес раскритиковал своего соотечественника Сауля Альвареса за излишнюю избирательность соперников. По словам Моралеса, на все поединки с известными соперниками Канело решался тогда, когда те уже были стары.

«Альварес дерётся с соперниками с громкими именами тогда, когда они уже на закате карьеры, когда они стары. Шейн Мосли заканчивал боксировать, Мигель Котто был на финишной прямой, теперь Ковалёв, который тоже заканчивает. Что касается Головкина, то Канело ждал, пока Геннадий сдаст. Это то, что видят люди.

Фанаты надеялись получить его третий бой с Головкиным, но вместо этого он выбрал соперника, который по мнению многих уже стар. Ковалёв уже стар и не сможет составить реальную конкуренцию. Да, он больше и сильнее, он чемпион мира и у него есть много качеств, но на сегодняшний день он уже очень изношен", — приводит слова Моралеса BoxingScene.

Сауль Альварес и Сергей Ковалёв проведут встречу ранним утром 3 ноября мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Канело.