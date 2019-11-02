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В контрактах Ковалёва и Канело прописано ограничение по набору веса перед боем

В контрактах Ковалёва и Канело прописано ограничение по набору веса перед боем
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Сергей Ковалёв, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, и мексиканец Сауль Альварес ограничены в наборе веса в день боя. Подобный пункт есть в контракте боксёров, сообщает инсайдер.

«Сауль Альварес, который для этого боя перепрыгнул через две весовые категории, не настаивал на поединке в промежуточном весе. Но, как сообщают источники ESPN, в контракте был прописан пункт о наборе веса перед боем, чтобы лишить Ковалёва возможности драться в слишком тяжёлом весе.

Утром в день боя оба боксёра не должны весить более 185 фунтов. В случае нарушения этого условия предусмотрены финансовые санкции. Ковалёв привык к подобным утренним процедурам, поскольку IBF требовала именно утренних взвешиваний, когда Ковалёв был чемпионом организации», — приводит слова инсайдера Дэна Рафаэля ESPN.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес.

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