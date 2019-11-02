В контрактах Ковалёва и Канело прописано ограничение по набору веса перед боем

Российский боксёр Сергей Ковалёв, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, и мексиканец Сауль Альварес ограничены в наборе веса в день боя. Подобный пункт есть в контракте боксёров, сообщает инсайдер.
«Сауль Альварес, который для этого боя перепрыгнул через две весовые категории, не настаивал на поединке в промежуточном весе. Но, как сообщают источники ESPN, в контракте был прописан пункт о наборе веса перед боем, чтобы лишить Ковалёва возможности драться в слишком тяжёлом весе.
Утром в день боя оба боксёра не должны весить более 185 фунтов. В случае нарушения этого условия предусмотрены финансовые санкции. Ковалёв привык к подобным утренним процедурам, поскольку IBF требовала именно утренних взвешиваний, когда Ковалёв был чемпионом организации», — приводит слова инсайдера Дэна Рафаэля ESPN.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес.
- 2 ноября 2019
-
09:49
-
08:26
-
07:42
-
04:11
-
02:48
-
00:21
- 1 ноября 2019
-
23:32
-
22:47
-
21:13
-
20:33
-
19:43
-
19:37
-
18:47
-
17:34
-
17:12
-
16:08
-
15:10
-
14:16
-
13:41
-
12:51
-
11:36
-
11:17
-
11:00
-
10:32
-
10:02
-
09:17
-
08:11
-
00:59
-
00:47
-
00:41
- 31 октября 2019
-
23:37
-
22:39
-
22:14
-
19:47
-
18:31