Папин: Ковалёв понимает, что поединок с Альваресом — бой всей его жизни

Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин поделился ожиданиями от поединка Сергея Ковалёва с Саулем Альваресом.



«Прогнозы — дело неблагодарное. У нокаутёра всегда есть шанс победить, тем более когда речь идёт о Сергее Ковалёве. Он высококлассный боксёр.



Получит ли Ковалёв статус величайшего боксёра России? Мне кажется, он и до боя заслуживал такого звания. Сергей выделяется на фоне многих российских боксёров. Но не стоит забывать о таких чемпионах, как Денис Лебедев и Александр Поветкин, чтобы раздавать такое звание кому-либо.



Сергей способен преодолеть проблемы с выносливостью, стал лучше соблюдать режим. Недавно он запускал прямой эфир в «Инстаграме», где рассказывал, что он стал более дисциплинированным и придерживается режима. Он понимает, что, возможно, это бой всей его жизни. Это бой, от которого зависит его будущее», — сказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.



Встреча мексиканца и россиянина пройдёт ранним утром 3 ноября мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Альварес — Ковалёв.

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