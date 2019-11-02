Альварес и Ковалёв в день боя пройдут дополнительное взвешивание

Чемпион WBO в полутяжёлом весе российский боксёр Сергей Ковалёв и обладатель титулов WBA и WBC в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительное взвешивание в день боя, сообщает ТАСС.
«Оба боксера пройдут взвешивание в день боя. Ковалёв и Альварес не должны превысить вес 84 кг в день боя, иначе их ждут штрафные санкции», — сообщил организатор поединка.
Россиянин во время официальной церемонии взвешивания сумел уложиться в лимит категории лишь с четвёртой попытки. В первый раз стрелка весов под Ковалёвым показала перевес в 120 граммов. Через некоторое время боец, раздевшись догола, показал нужные 79,37 кг.
Поединок Альвареса и Ковалёва состоится 3 ноября в Лас-Вегасе (США). Бой начнётся примерно в 6:00 мск.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес.
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