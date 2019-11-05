Промоутер Ковалёва посоветовала ему отдохнуть от бокса

Кэти Дува, промоутер российского боксёра Сергея Ковалёва, посоветовала своему подопечному отдохнуть от спорта, после того как тот уступил в титульном поединке мексиканцу Саулю Альваресу. Ковалёв проиграл Альваресу техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился чемпионского титула в полутяжёлом весе по версии WBO.

«Сергея из больницы сразу же отправили на отдых, с ним всё хорошо, нет никаких следов на лице. А вот лицо Канело выглядит как лицо проигравшего боксёра.

Сергей будет гораздо лучше выглядеть против кого-то, кто будет медленнее и больше Альвареса. Сергею необходимо отдохнуть от бокса некоторое время, затем мы решим, что делать дальше», — приводит слова Дувы ТАСС.

На счету Ковалёва 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 34 победы и потерпел четыре поражения, а ещё один поединок завершился вничью.