Магомедшарипов посмотрел в глаза Каттару. UFC в Москве. Видео

В Москве, накануне турнира UFC, состоялась дуэль взглядов российского бойца Забита Магомедшарипова и американца Келвина Каттара.
Видео доступно на «Чемпионате».
Каттар и Магомедшарипов сразятся на турнире UFC в Москве, который пройдёт уже сегодня, 9 ноября. Их бой станет главным в карде вечера.
Ранее состоялась официальная процедура взвешивания бойцов. Каттар и Магомедшарипов сделали одинаковый вес: по 146 фунтов.
31-летний Каттар провёл 23 боя в MMA, одержав 20 побед и потерпев три поражения. На счету 28-летнего Магомедшарипова 17 побед и одно поражение в 18 поединках.
Согласованным событием станет бой Александра Волкова и Грега Харди. Волков оказался легче Харди на 14 фунтов: 251 против 265. Во время битвы взглядов спортсмены пожали друг другу руки.
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