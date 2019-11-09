Макгрегор назвал брата Нурмагомедова «вечным неудачником»
Бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал результат дебютного поединка в UFC Абубакара Нурмагомедова, двоюродного брата россиянина Хабиба Нурмагомедова. Дебютный поединок Абубакара получился краткосрочным, уже в первом раунде он проиграл Давиду Заваде, который провёл болевой приём и заставил соперника сдаться.
«Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Мы знаем, кто там убегает. Абубакар Нурмаготаптап. Вечный неудачник», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
Конор обыграл фамилию бойца, соединив её с окончанием tap. С английского – постучать рукой.
Абубакар принимал участие в массовой потасовке после боя Хабиба и Макгрегора в 2018 году.
Брат Нурмагомедова дебютировал в UFC досрочным поражением в первом раунде
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