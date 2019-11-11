А. Емельяненко сел на железный трон из «Игры престолов». Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором он сидит на железном троне из популярного телесериала «Игра престолов». Емельяненко признался, что ещё не смотрел сериал, несмотря на то что он уже закончился.

«Игра престолов» давно закончилась. Сериал подошёл уже к концу, а я ещё до сих пор не видел.

Я ещё ни разу не фотографировался в этих креслах! Вот такой вот я: устаревший, опоздавший», — сказал Емельяненко.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Емельяненко готовится к поединку со стронгменом Михаилом Кокляевым, который пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидает 4-раундовый бой.