Махачев рассказал, как Хабиб относится к оскорблениям со стороны Макгрегора

Российский боец Ислам Махачев, который входит в команду действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как его напарник воспринимает выпады в свой адрес со стороны ирландца Конора Макгрегора. На пресс-конференции в Москве в октябре Макгрегор не удержался от резких высказываний в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба.

«Он не обращает на это внимания. Понимает, что уже побил его, и не собирается вновь возвращаться к той истории.

Хабиб гораздо проще относится к словам Конора. Вспоминая их пресс-конференции перед боем, думаю, что на месте Нурмагомедова мог бы не сдержаться», — цитирует Махачева «RT на русском».

Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года. Ирландец с тех пор не выходил в октагон, а россиянин ещё раз защитил титул, победив американца Дастина Порье в сентябре 2019 года.

