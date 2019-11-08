Махачев рассказал, как Хабиб относится к оскорблениям со стороны Макгрегора

Российский боец Ислам Махачев, который входит в команду действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как его напарник воспринимает выпады в свой адрес со стороны ирландца Конора Макгрегора. На пресс-конференции в Москве в октябре Макгрегор не удержался от резких высказываний в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба.
«Он не обращает на это внимания. Понимает, что уже побил его, и не собирается вновь возвращаться к той истории.
Хабиб гораздо проще относится к словам Конора. Вспоминая их пресс-конференции перед боем, думаю, что на месте Нурмагомедова мог бы не сдержаться», — цитирует Махачева «RT на русском».
Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года. Ирландец с тех пор не выходил в октагон, а россиянин ещё раз защитил титул, победив американца Дастина Порье в сентябре 2019 года.
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